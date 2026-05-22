Khoảnh khắc Ronaldo nâng cúp lịch sử với Al Nassr
Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr chính thức đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League 2025/26.
Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo bật khóc khi Al Nassr thắng Damc 4-1 để vô địch Saudi Pro League.
Hoàng tử nước Anh nổi tiếng là CĐV nhiệt thành của Aston Villa. Rạng sáng 21/5, ông đã có mặt tại Istanbul để cổ vũ cho Villa thi đấu trận chung kết Europa League 2025/26.
Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.
Đoạn clip đăng tải khoảnh khắc ngẫu hứng bên trái bóng pickleball của cựu HLV Real Madrid tối 18/5 thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá.
Sáng 19/5, Arsenal vượt qua Burnley 1-0 ở trận đấu muộn vòng 37 Premier League 2025/26. Họ đã ở rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau gần 22 năm chờ đợi.
Đoạn clip Neymar và các danh thủ Brazil ăn mừng sau khi HLV Ancelotti điền tên cựu sao Barcelona, PSG vào đội hình dự World Cup 2026 đang gây chú ý trên Reddit và cả X.
Chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Real Betis tại vòng 37 La Liga 2025/26 cũng là lần cuối người hâm mộ thấy tiền đạo người Ba Lan thi đấu trong màu áo Barcelona tại Camp Nou.
Messi đóng góp 1 thắng cùng 1 kiến tạo đẳng cấp trong chiến thắng 2-0 trước Portland Timbers giúp Inter Miami giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới tại MLS sáng 18/5.
Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.