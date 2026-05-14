Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE
Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.
Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.
Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.
Sáng 14/5, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-3 thuộc vòng 13 MLS.
Sáng 12/5, trận đấu giữa Slobozia và FCSB chứng kiến một pha xử lý đầy khó tin của cầu thủ đội khách. Đáng tiếc cho FCSB khi bàn thắng sau đó không được công nhận vì trọng tài xác
Đêm 11/5, trong Gala bình chọn cho các danh hiệu cá nhân xuất sắc trong mùa giải của Ligue 1, Dembele có tình huống trêu chọc người đồng đội Vitinha khi nhận giải.
Đoạn clip khích lệ đồng đội của Ronaldo bỗng trở nên thu hút trong bối cảnh Al Nassr sẽ đối đầu Al Hilal cho trận đấu định đoạt Saudi Pro League 2025/26 vào rạng sáng 13/5.
Cristiano Ronaldo thể hiện sự thất vọng tột độ và lững thững đi vào phòng thay đồ sau khi Al Nassr bị Al Hilal gỡ hoà trong những giây cuối, qua đó lỡ cơ hội vô địch.
Sáng 13/5, Al Nassr của Ronaldo hòa 1-1 đầy đáng tiếc trước Al Hilal tại Saudi Pro League. Thủ môn Bento có pha xử lý lóng ngóng ở phút 90+8.
Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.
Rạng sáng 13/5, Isco bật khóc khi Real Betis thắng Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.
Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.