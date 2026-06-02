Sức hấp dẫn mang tên Neymar
Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.
Hình ảnh Ronaldo và các đồng đội trên tuyển có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho World Cup 2026 vừa được đăng tải rạng sáng 2/6.
Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.
Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.
Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.
Argentina đến World Cup 2026 với vị thế nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng đội hình có phần già nua và chiều sâu suy giảm khiến họ đối mặt nhiều hoài nghi nơi người hâm mộ.
Hình ảnh Messi gặp gỡ đội ngũ y tế tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup chiều 1/6 đang được lan tỏa rất nhanh trên các diễn đàn.
Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.
Mùa giải 2025/26 tại Châu Âu đã chính thức hạ màn vào đêm 30/5 sau khi PSG đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26.
Không hủy diệt như cách đã làm vào mùa giải 2024/25 trước Inter Milan. PSG đêm 30/5 là một đội bóng từng bước bóp nghẹt đối thủ và biết thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định.
Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội
Trong buổi ra mắt Barcelona đêm 29/5, Anthony Gordon có màn trả lời phỏng vấn rất ấn tượng bằng tiếng Tây Ban Nha.