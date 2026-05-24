Zidane trổ tài trên sân Pickleball

19:00 19/5/2026 19:00 19/5/2026 Thể thao 7.9K

Đoạn clip đăng tải khoảnh khắc ngẫu hứng bên trái bóng pickleball của cựu HLV Real Madrid tối 18/5 thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes

05:30 18/5/2026 05:30 18/5/2026 Thể thao 6.5K

Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

Carrick 'tạm biệt' fan Manchester United

21:57 17/5/2026 21:57 17/5/2026 Thể thao 12.5K

Màn phát biểu sau trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5 của HLV Manchester United cũng nhận được sự chú ý trên Twitter. Hứa hẹn một mùa giải 2026/27 đáng chờ đợi.

Cú hat-trick của Messi

09:06 14/5/2026 09:06 14/5/2026 Thể thao 4.5K

Sáng 14/5, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-3 thuộc vòng 13 MLS.

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace

08:28 14/5/2026 08:28 14/5/2026 Thể thao 12.0K

Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Hàng công trong mơ của PSG

17:13 13/5/2026 17:13 13/5/2026 Thể thao 4.3K

Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.

Isco bật khóc

13:31 13/5/2026 13:31 13/5/2026 Thể thao 5.7K

Rạng sáng 13/5, Isco bật khóc khi Real Betis thắng Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

