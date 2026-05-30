Highlights Brighton 0-3 MU

06:20 25/5/2026 06:20 25/5/2026 Thể thao 26.4K

MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Bolton ăn mừng trở lại giải hạng nhất

00:16 25/5/2026 00:16 25/5/2026 Thể thao 7.2K

Bolton từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Premier League. Đêm 24/5, CLB này trở lại Championship sau chiến thắng 4-1 trước Stockport ở trận play-off thăng hạng League One.

Kane lên tiếng

17:52 22/5/2026 17:52 22/5/2026 Thể thao 7.2K

Tiền đạo của Bayern Munich, Harry Kane ngay lập tức đăng tải đoạn clip về cảm xúc của anh sau khi có tên trong danh sách đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026

10:09 22/5/2026 10:09 22/5/2026 Thể thao 27.9K

28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.

Zidane trổ tài trên sân Pickleball

19:00 19/5/2026 19:00 19/5/2026 Thể thao 8.5K

Đoạn clip đăng tải khoảnh khắc ngẫu hứng bên trái bóng pickleball của cựu HLV Real Madrid tối 18/5 thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes

05:30 18/5/2026 05:30 18/5/2026 Thể thao 8.9K

Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

Carrick 'tạm biệt' fan Manchester United

21:57 17/5/2026 21:57 17/5/2026 Thể thao 12.9K

Màn phát biểu sau trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5 của HLV Manchester United cũng nhận được sự chú ý trên Twitter. Hứa hẹn một mùa giải 2026/27 đáng chờ đợi.

