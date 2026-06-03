World Cup 2026: thời cơ vàng của tuyển Tây Ban Nha
Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.
Đã hơn 20 năm kể từ lần cuối chúng ta được thấy những chiến binh ''Ottoman'' thi đấu tại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới.
Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.
Uruguay vẫn luôn gây ra những khó khăn với các đại diện châu Âu tại sân chơi World Cup. Những năm qua, họ vẫn thường tạo ra những trận đấu kịch tính tại World Cup.
Tuyển Anh vẫn luôn là tâm điểm tại mỗi kỳ World Cup họ tham dự. Đội tuyển luôn tạo ra tranh cãi về chất lượng giá trị đội hình của họ với thành tích họ đạt được.
Hình ảnh Ronaldo và các đồng đội trên tuyển có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho World Cup 2026 vừa được đăng tải rạng sáng 2/6.
Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.
Rạng sáng 3/6, những hình ảnh về buổi tập đầu tiên của ''Tam sư'' trên đất Mỹ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ trên các trang mạng xã hội.
Trong sự kiện quảng bá của McDonald's hướng tới World Cup 2026, Ronaldinho và Lamine Yamal có màn hội ngộ thú vị, kết nối hai thế hệ ngôi sao của bóng đá thế giới.
Đặt chân đến Mỹ, điều đầu tiên Harry Kane đăng tải trên trang cá nhân không phải là các yếu tố chuyên môn mà là thứ hạng các món ăn yêu thích của anh.
Từ Brazil của Ronaldo đến Argentina của Messi, World Cup thế kỷ 21 chứng kiến những nhà vô địch với hành trình, dấu ấn và cách đăng quang rất khác nhau.
World Cup 2026 sẽ chứng kiến nhiều gương mặt mới lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu những cột mốc lịch sử đáng nhớ của bóng đá thế giới.