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Video Thể thao

VIDEO MỚI

Suc hap dan mang ten Neymar hinh anh

Sức hấp dẫn mang tên Neymar

12:08 1/6/2026 12:08 1/6/2026 Thể thao 4.4K

Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.

Nuoc mat Arsenal o Budapest hinh anh

Nước mắt Arsenal ở Budapest

07:49 31/5/2026 07:49 31/5/2026 Thể thao 28.2K

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

Dan sao tuyen Phap ngay hoi quan hinh anh

Dàn sao tuyển Pháp ngày hội quân

20:12 30/5/2026 20:12 30/5/2026 Thể thao 10.5K

Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội

Gordon gay chu y khi den Barcelona hinh anh

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona

10:10 29/5/2026 10:10 29/5/2026 Thể thao 5.3K

Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.

Conte phan phao chu tich Napoli hinh anh

Conte phản pháo chủ tịch Napoli

10:07 25/5/2026 10:07 25/5/2026 Thể thao 2.0K

Ngay trong buổi họp báo kết thúc mùa giải rạng sáng 25/5, Conte đã có những phát biểu thẳng thắn đối với chủ tịch CLB Napoli, ông Aurelio De Laurentiis, sau một mùa giải trắng tay.

Highlights Brighton 0-3 MU hinh anh

Highlights Brighton 0-3 MU

06:20 25/5/2026 06:20 25/5/2026 Thể thao 31.7K

MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Bolton an mung tro lai giai hang nhat hinh anh

Bolton ăn mừng trở lại giải hạng nhất

00:16 25/5/2026 00:16 25/5/2026 Thể thao 7.2K

Bolton từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Premier League. Đêm 24/5, CLB này trở lại Championship sau chiến thắng 4-1 trước Stockport ở trận play-off thăng hạng League One.

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