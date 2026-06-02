Đội tuyển Bồ Đào Nha ngày đầu hội quân
Hình ảnh Ronaldo và các đồng đội trên tuyển có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho World Cup 2026 vừa được đăng tải rạng sáng 2/6.
Đặt chân đến Mỹ, điều đầu tiên Harry Kane đăng tải trên trang cá nhân không phải là các yếu tố chuyên môn mà là thứ hạng các món ăn yêu thích của anh.
Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.
Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.
Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.
Từ Brazil của Ronaldo đến Argentina của Messi, World Cup thế kỷ 21 chứng kiến những nhà vô địch với hành trình, dấu ấn và cách đăng quang rất khác nhau.
World Cup 2026 sẽ chứng kiến nhiều gương mặt mới lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu những cột mốc lịch sử đáng nhớ của bóng đá thế giới.
Argentina đến World Cup 2026 với vị thế nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng đội hình có phần già nua và chiều sâu suy giảm khiến họ đối mặt nhiều hoài nghi nơi người hâm mộ.
Hình ảnh Messi gặp gỡ đội ngũ y tế tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup chiều 1/6 đang được lan tỏa rất nhanh trên các diễn đàn.
Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.
Mùa giải 2025/26 tại Châu Âu đã chính thức hạ màn vào đêm 30/5 sau khi PSG đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26.