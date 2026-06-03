World Cup 2026: thời cơ vàng của tuyển Tây Ban Nha
Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.
Tuyển Anh vẫn luôn là tâm điểm tại mỗi kỳ World Cup họ tham dự. Đội tuyển luôn tạo ra tranh cãi về chất lượng giá trị đội hình của họ với thành tích họ đạt được.
Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.
Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.
Đặt chân đến Mỹ, điều đầu tiên Harry Kane đăng tải trên trang cá nhân không phải là các yếu tố chuyên môn mà là thứ hạng các món ăn yêu thích của anh.
Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.
Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.
Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.
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World Cup 2026 sẽ chứng kiến nhiều gương mặt mới lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu những cột mốc lịch sử đáng nhớ của bóng đá thế giới.
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