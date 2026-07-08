Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Chỉ trong 5 phút, Lionel Messi biến mình từ "tội đồ" thành người hùng, góp công giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7.
Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.
Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.
Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.
Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn Casemiro sau thất bại của 1-2 của Brazil trước Na Uy sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang nhận được sự chú ý trên X.