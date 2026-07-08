Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

My go hoa 1-1 truoc Bi hinh anh

Mỹ gỡ hòa 1-1 trước Bỉ

17 giờ trước 09:05 7/7/2026 World Cup 2026 1.7K

Sáng 7/7, Malik Tillman sút phạt hiểm hóc vào lưới Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Co dong vien van ho vang ten Ronaldo hinh anh

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo

18 giờ trước 08:09 7/7/2026 World Cup 2026 2.3K

Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.

Casemiro khoc khi tra loi phong van hinh anh

Casemiro khóc khi trả lời phỏng vấn

11:44 6/7/2026 11:44 6/7/2026 World Cup 2026 2.9K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn Casemiro sau thất bại của 1-2 của Brazil trước Na Uy sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang nhận được sự chú ý trên X.

Vinicius di dom chuc mung Haaland hinh anh

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland

11:17 6/7/2026 11:17 6/7/2026 World Cup 2026 2.5K

Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.

Neymar om Odegaard hinh anh

Neymar ôm Odegaard

10:35 6/7/2026 10:35 6/7/2026 World Cup 2026 2.6K

Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Highlights Phap 1-0 Paraguay hinh anh

Highlights Pháp 1-0 Paraguay

20:27 5/7/2026 20:27 5/7/2026 World Cup 2026 1.4K

Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Phap mo ty so 1-0 Paraguay hinh anh

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay

06:49 5/7/2026 06:49 5/7/2026 World Cup 2026 1.4K

Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Ronaldo lai 'ghi ban' hinh anh

Ronaldo lại 'ghi bàn'

09:08 4/7/2026 09:08 4/7/2026 World Cup 2026 4.3K

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc động viên nạn nhân động đất tại Venezuela của Cristiano Ronaldo đang nhận được sự hưởng ứng tích cực trên khắp các nền tảng mạng xã hội sáng 4/7.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý