Khoảnh khắc Messi khóc
Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.
Chỉ trong 5 phút, Lionel Messi biến mình từ "tội đồ" thành người hùng, góp công giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7.
Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.
Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.
Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.
Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Phút 42 trận đấu giữa Mexico và Anh, Julian Quinones có pha dứt điểm tung lưới Pickford rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.