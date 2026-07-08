HLV Ai Cập suýt mất bình tĩnh với phóng viên
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.
Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.
Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Chỉ trong 5 phút, Lionel Messi biến mình từ "tội đồ" thành người hùng, góp công giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7.
Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.
Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.