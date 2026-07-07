Bỉ ấn định tỷ số 4-1 trước Mỹ
Sáng 7/7, Lukaku ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ trước Mỹ, qua đó đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Sáng 7/7, Lukaku ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ trước Mỹ, qua đó đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.
Sáng 7/7, Malik Tillman sút phạt hiểm hóc vào lưới Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 7/7, Cristiano Ronaldo có phát biểu đáng chú ý.
Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.
Sáng 7/7, Charles De Ketelaere sút tung lưới Mỹ, mở tỷ số cho Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha chính thức dừng chân tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội sáng 7/7.
Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.