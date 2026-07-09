Chuyến bay biến thành khán đài vì tuyển Argentina
Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.
Trong buổi họp báo của Brahim Diaz trước trận tứ kết giữa Pháp và Morocco sáng 9/7, một nhà báo Morocco tố phóng viên Marcelo Courrege của Globo đã hành hung mình.
Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.
Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.
Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Chỉ trong 5 phút, Lionel Messi biến mình từ "tội đồ" thành người hùng, góp công giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7.
Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.
Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.
Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc nóng nảy của HLV trưởng tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang được nhiều CĐV chia sẻ trên X.
Rạng sáng 8/7, Thuỵ Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.