Highlights U17 Việt Nam 0-3 U17 Australia
Rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam thua 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026.
Rạng sáng 17/5, Al Nassr của Ronaldo nhận thất bại đáng tiếc 0-1 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Two 2025/26.
Tối 16/5, Celtic có chiến thắng 3-1 trước Hearts để lên ngôi vô địch Scottish Premiership. Hàng ngàn CĐV quá khích của đội chủ nhà đã tràn xuống sân tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.
Hôm 13/5, đoạn clip ghi lại phản ứng hài hước của một CĐV Al Nassr lan truyền mạnh trên Twitter sau khi đội nhà bị gỡ hòa ở những giây cuối trận.
Sáng 14/5, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-3 thuộc vòng 13 MLS.
Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam xuất sắc thắng U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026.
Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.
Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.
Ngoài những CLB có màn trình diễn ấn tượng, mùa giải 2025/26 cũng chứng kiến sự sa sút bất ngờ của không ít những tên tuổi.
Rạng sáng 13/5, Isco bật khóc khi Real Betis thắng Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.