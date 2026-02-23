Highlights Tottenham 1-4 Arsenal
Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Có lợi thế sân nhà, nhưng Sunderland nhận thất bại 1-3 trước Fulham ở vòng 27 Premier League tối 22/2.
Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 22/2, Liverpool phải nhờ tới bàn thắng ở phút bù giờ của Alexis Mac Allister để giành trọn 3 điểm trước Nottingham Forest ở vòng 27 Premier League.
Tối 22/2 ở vòng 27 Premier League, Crystal Palace giành 3 điểm trước Wolves nhờ pha lập công của Evann Guessand.
Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.
Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.
Tối 21/2, Chelsea bị Burnley cầm hoà 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 21/2, Brighton xuất sắc đánh bại Brentford 2-0 ngay tại sân Gtech Community thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 21/2, Aston Villa tiếp tục gây thất vọng khi bị Leeds United cầm hòa 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Hôm 21/2, Juan Mata ghi bàn từ khoảng cách 40 m trong chiến thắng 3-1 của Melbourne Victory trước Melbourne City thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.
Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.