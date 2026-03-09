Hỗn loạn ở derby Brazil
Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.
Với lịch sử, lượng người hâm mộ khổng lồ và những đêm châu Âu giàu cảm xúc, Manchester United luôn là cái tên khiến Champions League trở nên đáng xem hơn.
Suốt chiều dài lịch sử, không ít chân chuyền đẳng cấp hàng đầu thế giới tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh.
Ở tuổi 37, cựu ngôi sao Manchester United vẫn đang cho thấy đẳng cấp của mình. Anh ghi 1 bàn từ chấm đá phạt, giúp Melbourne Victory hoà 2-2 trước Sydney FC.
Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.
Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.
MU của Michael Carrick mang đến cho người hâm mộ nhiều khung bậc cảm xúc ở mùa giải năm nay.
Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.
Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.
Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.
Khi những thử nghiệm mới về luật việt vị mới được đưa ra, người ta bỗng nhắc về một cái tên luôn đồng hành cùng khái niệm này trong suốt sự nghiệp.