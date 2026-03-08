Mata lập siêu phẩm tại A.League
Ở tuổi 37, cựu ngôi sao Manchester United vẫn đang cho thấy đẳng cấp của mình. Anh ghi 1 bàn từ chấm đá phạt, giúp Melbourne Victory hoà 2-2 trước Sydney FC.
Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.
Suốt chiều dài lịch sử, không ít chân chuyền đẳng cấp hàng đầu thế giới tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh.
MU của Michael Carrick mang đến cho người hâm mộ nhiều khung bậc cảm xúc ở mùa giải năm nay.
Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.
Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.
Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.
Khi những thử nghiệm mới về luật việt vị mới được đưa ra, người ta bỗng nhắc về một cái tên luôn đồng hành cùng khái niệm này trong suốt sự nghiệp.
Rạng sáng 5/3, West Ham United có thắng lợi quan trọng trên sân của Fulham ở vòng 29 Premier League và tiếp tục hy vọng trụ hạng.
Vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3, Manchester City bị Nottingham Forest cầm hoà 2-2 và hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Arsenal.
Với cú hat-trick và một kiến tạo, Joao Pedro giúp Chelsea nghiền nát Aston Villa ngay trên sân khách ở vòng 29 Premier League.