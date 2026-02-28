Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldinho 'gay han' voi Marcelo hinh anh

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo

17:28 23/2/2026 17:28 23/2/2026 Thể thao 6.3K

Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Juan Mata toa sang tai Australia hinh anh

Juan Mata tỏa sáng tại Australia

11:00 22/2/2026 11:00 22/2/2026 Thể thao 1.4K

Hôm 21/2, Juan Mata tỏa sáng rực rỡ đem về chiến thắng 3-1 cho Melbourne Victory trước Melbourne Victory thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.

Sieu pham cua Mata hinh anh

Siêu phẩm của Mata

05:18 22/2/2026 05:18 22/2/2026 Thể thao 3.4K

Hôm 21/2, Juan Mata ghi bàn từ khoảng cách 40 m trong chiến thắng 3-1 của Melbourne Victory trước Melbourne City thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.

Cao Pendant Quang Vinh va vo chuan bi mam com Viet Nam ngay Tet hinh anh

Cao Pendant Quang Vinh và vợ chuẩn bị mâm cơm Việt Nam ngày Tết

12:00 18/2/2026 12:00 18/2/2026 Thể thao 4.8K

Trở về quê mẹ thi đấu và sinh sống, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và gia đình nhỏ luôn tìm hiểu về các phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vợ chồng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống chuẩn vị Việt Nam ngày đầu năm mới 2026.

Neymar bi pham loi ghe ron hinh anh

Neymar bị phạm lỗi ghê rợn

11:06 16/2/2026 11:06 16/2/2026 Thể thao 16.9K

Sáng 16/2, Neymar tỏ ra đau đớn khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm trong chiến thắng 6-0 của Santos trước Velo Clube 6-0 tại giải Paulistao.

Sieu pham da phat cua Hulk hinh anh

Siêu phẩm đá phạt của Hulk

09:40 16/2/2026 09:40 16/2/2026 Thể thao 5.0K

Hôm 15/2, Hulk ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Atletico Mineiro đè bẹp Itabirito 7-2 ở vòng bảng giải vô địch bang Minas Gerais, Brazil.

Onana thung luoi qua de hinh anh

Onana thủng lưới quá dễ

08:33 16/2/2026 08:33 16/2/2026 Thể thao 1.8K

Hôm 15/2, Andre Onana tiếp tục có màn trình diễn tệ hại khi Trabzonspor thua 2-3 trước Fenerbahce ở vòng 22 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

