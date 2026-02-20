Jhon Duran đấu vật ở trận ra mắt CLB Nga
Hôm 18/2, Jhon Duran có pha phạm lỗi xấu xí ở trận giao hữu ra mắt Zenit thắng Krasnodar 1-0.
Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.
Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Họ cũng là đội đầu tiên đạt được thành tích ăn 3 vĩ đại.
Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.
Phân biệt chủng tộc là vấn đề nhức nhối của thế giới bóng đá. Nó không chỉ làm xấu đi giá trị mà môn thể thao này đem lại mà còn đem lại những vết thương lòng cho những nạn nhân gánh chịu.
Trở về quê mẹ thi đấu và sinh sống, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và gia đình nhỏ luôn tìm hiểu về các phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vợ chồng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống chuẩn vị Việt Nam ngày đầu năm mới 2026.
HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.
Sáng 16/2, Neymar tỏ ra đau đớn khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm trong chiến thắng 6-0 của Santos trước Velo Clube 6-0 tại giải Paulistao.
Rạng sáng 16/2, đoạn video Lionel Messi chứng kiến con trai Mateo Messi ghi bàn cho đội học viện Inter Miami gây sốt trên mạng xã hội.
Hôm 15/2, Hulk ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Atletico Mineiro đè bẹp Itabirito 7-2 ở vòng bảng giải vô địch bang Minas Gerais, Brazil.
Hôm 15/2, Andre Onana tiếp tục có màn trình diễn tệ hại khi Trabzonspor thua 2-3 trước Fenerbahce ở vòng 22 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.