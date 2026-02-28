Highlights Liverpool 5-2 West Ham
Rạng sáng 1/3, Liverpool xuất sắc đả bại West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
Rạng sáng 1/3, Burnley và Brentford tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn bậc nhất vòng 28 Premier League.
Rạng sáng 1/3, Liverpool xuất sắc đả bại West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
Sydney Sweeney trổ tài chơi bóng, khiến bầu không khí tại Alvalade bùng nổ và mạng xã hội dậy sóng trong trận Sporting Lisbon thắng Estoril 3-0 rạng sáng 28/2.
Đội tuyển Mexico, Manchester United và Real từng sở hữu một siêu dự bị. Với thời gian thi đấu ít ỏi, chàng tiền đạo ấy đã đem về bao khoảnh khắc thăng hoa.
Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.
Đã từng có một ''thiên thần'' tỏa sáng dưới ánh đèn sân San Siro, một cầu thủ tài hoa mà đến giờ người hâm mộ vẫn luôn nhớ về anh.
Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.
Rạng sáng 28/2, Wolves đánh bại đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League ở vòng 28.
Đoạn clip Andre Onana khởi động trước trận viral trở lại khi Senne Lammens chơi ngày càng ổn định trong màu áo MU.
Ngôi sao người Tây Ban Nha là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà bóng đá Tây Ban Nha từng sản sinh ra. Và anh vẫn luôn giữ riêng cho mình một bản sắc riêng biệt
Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.