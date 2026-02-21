Highlights Chelsea 1-1 Burnley
Tối 21/2, Chelsea bị Burnley cầm hoà 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.
Tối 21/2, Brighton xuất sắc đánh bại Brentford 2-0 ngay tại sân Gtech Community thuộc vòng 27 Premier League.
Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Họ cũng là đội đầu tiên đạt được thành tích ăn 3 vĩ đại.
Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.
Tối 21/2, Aston Villa tiếp tục gây thất vọng khi bị Leeds United cầm hòa 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Hôm 18/2, Jhon Duran có pha phạm lỗi xấu xí ở trận giao hữu ra mắt Zenit thắng Krasnodar 1-0.
Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.
Phân biệt chủng tộc là vấn đề nhức nhối của thế giới bóng đá. Nó không chỉ làm xấu đi giá trị mà môn thể thao này đem lại mà còn đem lại những vết thương lòng cho những nạn nhân gánh chịu.
Trở về quê mẹ thi đấu và sinh sống, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và gia đình nhỏ luôn tìm hiểu về các phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vợ chồng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống chuẩn vị Việt Nam ngày đầu năm mới 2026.
HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.