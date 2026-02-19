12:00 18/2/2026
Thể thao
4.0K
Trở về quê mẹ thi đấu và sinh sống, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và gia đình nhỏ luôn tìm hiểu về các phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vợ chồng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống chuẩn vị Việt Nam ngày đầu năm mới 2026.
05:40 19/2/2026
Thể thao
4.4K
Phân biệt chủng tộc là vấn đề nhức nhối của thế giới bóng đá. Nó không chỉ làm xấu đi giá trị mà môn thể thao này đem lại mà còn đem lại những vết thương lòng cho những nạn nhân gánh chịu.
06:15 19/2/2026
Thể thao
12.3K
Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.
05:25 18/2/2026
Thể thao
33.2K
HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.
11:06 16/2/2026
Thể thao
11.9K
Sáng 16/2, Neymar tỏ ra đau đớn khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm trong chiến thắng 6-0 của Santos trước Velo Clube 6-0 tại giải Paulistao.
09:41 16/2/2026
Thể thao
5.4K
Rạng sáng 16/2, đoạn video Lionel Messi chứng kiến con trai Mateo Messi ghi bàn cho đội học viện Inter Miami gây sốt trên mạng xã hội.
09:40 16/2/2026
Thể thao
4.7K
Hôm 15/2, Hulk ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Atletico Mineiro đè bẹp Itabirito 7-2 ở vòng bảng giải vô địch bang Minas Gerais, Brazil.
08:33 16/2/2026
Thể thao
1.7K
Hôm 15/2, Andre Onana tiếp tục có màn trình diễn tệ hại khi Trabzonspor thua 2-3 trước Fenerbahce ở vòng 22 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
18:57 15/2/2026
Thể thao
4.0K
FA Cup là giải đấu lâu đời nhất hành tinh. Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải đấu chứng kiến lần lên ngôi của biết bao anh tài.
18:24 15/2/2026
Thể thao
2.2K
Ngoại hạng Anh nổi tiếng là sân chơi của những bom tấn kỷ lục. Tuy nhiên không phải cứ bom tấn là mặc định sẽ đem lại thành công, hiệu quả.