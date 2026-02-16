Neymar bị phạm lỗi ghê rợn
Sáng 16/2, Neymar tỏ ra đau đớn khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm trong chiến thắng 6-0 của Santos trước Velo Clube 6-0 tại giải Paulistao.
Rạng sáng 16/2, đoạn video Lionel Messi chứng kiến con trai Mateo Messi ghi bàn cho đội học viện Inter Miami gây sốt trên mạng xã hội.
Hôm 15/2, Hulk ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Atletico Mineiro đè bẹp Itabirito 7-2 ở vòng bảng giải vô địch bang Minas Gerais, Brazil.
Hôm 15/2, Andre Onana tiếp tục có màn trình diễn tệ hại khi Trabzonspor thua 2-3 trước Fenerbahce ở vòng 22 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại hạng Anh nổi tiếng là sân chơi của những bom tấn kỷ lục. Tuy nhiên không phải cứ bom tấn là mặc định sẽ đem lại thành công, hiệu quả.
Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.
Champions League vẫn luôn là nơi tập hợp của những tiền đạo xuất sắc. Hãy cùng điểm qua những cái tên đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới giải đấu này.
FA Cup là giải đấu lâu đời nhất hành tinh. Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải đấu chứng kiến lần lên ngôi của biết bao anh tài.
Cùng điểm qua 5 cái tên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.
Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.
Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.