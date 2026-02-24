Khoảnh khắc cầu thủ cứu chim mòng biển gây sốt
Hôm 23/2, Gani Catan gây sốt với khoảnh khắc cứu sống chú chim mòng biển khi Istanbul Yurdum thua Mevlanakapi Guzelhisar thuộc hạng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Rạng sáng 24/2, Ivan Toney của Al Ahli bị Jamal Harkass hôn khiêu khiêu khích trong trận thắng Damac 1-0 thuộc vòng 23 Saudi Pro League.
Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.
Tối 22/2, Liverpool phải nhờ tới bàn thắng ở phút bù giờ của Alexis Mac Allister để giành trọn 3 điểm trước Nottingham Forest ở vòng 27 Premier League.
Tối 22/2 ở vòng 27 Premier League, Crystal Palace giành 3 điểm trước Wolves nhờ pha lập công của Evann Guessand.
Có lợi thế sân nhà, nhưng Sunderland nhận thất bại 1-3 trước Fulham ở vòng 27 Premier League tối 22/2.
Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.
Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.
Hôm 21/2, Juan Mata tỏa sáng rực rỡ đem về chiến thắng 3-1 cho Melbourne Victory trước Melbourne Victory thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.
Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.