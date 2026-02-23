Highlights Tottenham 1-4 Arsenal
Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.
Tối 22/2, Liverpool phải nhờ tới bàn thắng ở phút bù giờ của Alexis Mac Allister để giành trọn 3 điểm trước Nottingham Forest ở vòng 27 Premier League.
Tối 22/2 ở vòng 27 Premier League, Crystal Palace giành 3 điểm trước Wolves nhờ pha lập công của Evann Guessand.
Có lợi thế sân nhà, nhưng Sunderland nhận thất bại 1-3 trước Fulham ở vòng 27 Premier League tối 22/2.
Tối 21/2, Chelsea bị Burnley cầm hoà 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 21/2, Brighton xuất sắc đánh bại Brentford 2-0 ngay tại sân Gtech Community thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 21/2, Aston Villa tiếp tục gây thất vọng khi bị Leeds United cầm hòa 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Hôm 21/2, Juan Mata ghi bàn từ khoảng cách 40 m trong chiến thắng 3-1 của Melbourne Victory trước Melbourne City thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.
Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.
Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.