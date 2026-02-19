Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Modric van chua gia hinh anh

Modric vẫn chưa già

12:00 14/2/2026 12:00 14/2/2026 Thể thao 9.1K

Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.

Chelsea - bao gio moi that su on dinh hinh anh

Chelsea - bao giờ mới thật sự ổn định

13:25 11/2/2026 13:25 11/2/2026 Thể thao

Kể từ năm 2022, Chelsea đã chi hơn 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thay vì đem lại các danh hiệu, Chelsea lại mang đến cho người hâm mộ một bộ mặt thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.

Thu mon Napoli sut phat den gay sot hinh anh

Thủ môn Napoli sút phạt đền gây sốt

07:19 11/2/2026 07:19 11/2/2026 Thể thao 1.6K

Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Napoli gây sốt khi thực hiện quả sút phạt đền như trái phá trong trận thua trước Como trên chấm luân lưu ở bán kết Coppa Italia hôm 11/2.

Highlights Chelsea 2-2 Leeds United hinh anh

Highlights Chelsea 2-2 Leeds United

06:26 11/2/2026 06:26 11/2/2026 Thể thao 13.8K

Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Highlights Liverpool 1-2 Man City hinh anh

Highlights Liverpool 1-2 Man City

05:29 9/2/2026 05:29 9/2/2026 Thể thao 18.9K

Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

CDV Al Nassr tri an Ronaldo hinh anh

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo

06:22 7/2/2026 06:22 7/2/2026 Thể thao 35.1K

Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.

