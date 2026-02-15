5 bản hợp đồng 'đắt nhưng chưa xắt ra miếng'
Ngoại hạng Anh nổi tiếng là sân chơi của những bom tấn kỷ lục. Tuy nhiên không phải cứ bom tấn là mặc định sẽ đem lại thành công, hiệu quả.
FA Cup là giải đấu lâu đời nhất hành tinh. Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải đấu chứng kiến lần lên ngôi của biết bao anh tài.
Ngoại hạng Anh nổi tiếng là sân chơi của những bom tấn kỷ lục. Tuy nhiên không phải cứ bom tấn là mặc định sẽ đem lại thành công, hiệu quả.
Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.
Champions League vẫn luôn là nơi tập hợp của những tiền đạo xuất sắc. Hãy cùng điểm qua những cái tên đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới giải đấu này.
Cùng điểm qua 5 cái tên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.
Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.
Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.
Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.
Rạng sáng 12/2, Aston Villa vượt qua Brighton với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Man City dễ dàng đè bẹp Fulham 3-0 thuộc vòng 26 Premier League.