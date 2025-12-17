20 giờ trước
19:49 16/12/2025
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ xạ thủ Liên Quân Mobile Thái Lan - Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl), có những hành động hoảng loạn, che mặt, né tránh ống kính và cầu nguyện khi gian lận.
18:01 15/12/2025
Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.
21:40 15/12/2025
Sau thất bại 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết, HVL Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời động viên đến các tuyển nữ. Ông cho rằng đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển trước Thái Lan mặc du lỡ hẹn với chiến thắng.
22:06 15/12/2025
Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.
18 giờ trước
21:36 16/12/2025
Tấm HCV cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 được 4 cô gái Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọ mang về. Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m.
19 giờ trước
20:31 16/12/2025
Bùi Thị Kim Anh chinh phục thành công mức xà 1,86 m và mang về tấm HCV bất ngờ cho điền kinh Việt Nam trong chiều 16/12. Đây là lần đầu tiên cô gái 19 tuổi đến với đấu trường SEA Games.
20 giờ trước
19:56 16/12/2025
Chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục mang về cho điền kinh Việt Nam HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật hoàn tất cú hat-trick vàng tại SEA Games 33.
20:40 15/12/2025
Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.
15:18 15/12/2025
Chiều 15/12, U22 Việt Nam có cuộc chạn trán với Philippines tại bán kết SEA Games 33. Rất đông cổ động viên có mặt từ sớm ở Rajamangala để tiếp lửa cho các cầu thủ.
14:29 15/12/2025
Trước ngày đến SEA Games 33, Phương Nhi gặp chấn thương ở phần cổ và phải nén đau thi đấu. 'Hot girl wushu' đạt 9,716, 9,670, 9,762 điểm qua ba phần thi nam đao, nam quyền, nam côn qua đó giành tấm HCB quý giá nội dung toàn năng nữ.