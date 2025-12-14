Bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33
Với sự xuất sắc của Thanh Thuý và các đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-0 ở bán kết và tiến vào chơi trận chung kết SEA Games 33.
Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Với sự xuất sắc của Thanh Thuý và các đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-0 ở bán kết và tiến vào chơi trận chung kết SEA Games 33.
Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.
Lê Thị Cẩm Tú xuất sắc giành HCB ở nội dung 200 m nữ với thành tích 23 giây 14, ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên tham dự. Thành tích này phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm của Vũ Thị Hương (23 giây 27).
Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh và U22 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U22 Philippines, toàn đội cũng đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết vào lúc 15h30 ngày 15/12.
Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng tỏ vị thế ở nội dung 5.000 m nữ khi giành HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn đàn em Lê Thị Tuyết về nhì.
Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.
HLV Nafuzi Zain tiếc khi Malaysia đã không chơi tốt ở hiệp 1 và để thua U22 Việt Nam, đánh mất ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33.
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích của tuyển ju-jitsu cho biết vì sợ ma nên quyết định mang hình ảnh "cương thi" lên biểu diễn.
Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.