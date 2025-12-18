Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Video Thể thao SEA Games 33

VIDEO MỚI

Onana lai hoa tro he hinh anh

Onana lại hóa trò hề

14:22 17/12/2025 14:22 17/12/2025 Thể thao 4.8K

Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

'Hot girl wushu' Phuong Nhi nen dau gianh HCB SEA Games 33 hinh anh

'Hot girl wushu' Phương Nhi nén đau giành HCB SEA Games 33

14:29 15/12/2025 14:29 15/12/2025 Thể thao 1.0K

Trước ngày đến SEA Games 33, Phương Nhi gặp chấn thương ở phần cổ và phải nén đau thi đấu. 'Hot girl wushu' đạt 9,716, 9,670, 9,762 điểm qua ba phần thi nam đao, nam quyền, nam côn qua đó giành tấm HCB quý giá nội dung toàn năng nữ.

Bich Thuy: 'Chung ket gap Thai Lan cang tot' hinh anh

Bích Thùy: 'Chung kết gặp Thái Lan càng tốt'

20:08 14/12/2025 20:08 14/12/2025 Thể thao 1.6K

Sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết SEA Games 33, Bích Thùy khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ càng hưng phấn và tự tin hơn nếu tái ngộ kình địch Thái Lan trong trận chung kết.

Con sot Messi bung no o An Do hinh anh

Cơn sốt Messi bùng nổ ở Ấn Độ

10:42 13/12/2025 10:42 13/12/2025 Thể thao 3.7K

Sáng 13/12, người dân Ấn Độ được nhìn thấy đứng chật kín ở sân bay Kolkata để chào đón Lionel Messi trong chuyến lưu diễn kéo dài 3 ngày cùng hai đồng đội Luis Suerez và Rodrigo De Paul.

Huy Hoang 4 lan lien tiep bao ve thanh cong HCV SEA Games hinh anh

Huy Hoàng 4 lần liên tiếp bảo vệ thành công HCV SEA Games

20:58 12/12/2025 20:58 12/12/2025 Thể thao 2.6K

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.

