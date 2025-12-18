17:24 17/12/2025
Thể thao
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
20:40 15/12/2025
SEA Games 33
Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.
15:18 15/12/2025
SEA Games 33
Chiều 15/12, U22 Việt Nam có cuộc chạn trán với Philippines tại bán kết SEA Games 33. Rất đông cổ động viên có mặt từ sớm ở Rajamangala để tiếp lửa cho các cầu thủ.
16:44 14/12/2025
SEA Games 33
Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.
14:57 14/12/2025
SEA Games 33
Với sự xuất sắc của Thanh Thuý và các đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-0 ở bán kết và tiến vào chơi trận chung kết SEA Games 33.
06:23 14/12/2025
SEA Games 33
Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.
06:22 14/12/2025
SEA Games 33
Lê Thị Cẩm Tú xuất sắc giành HCB ở nội dung 200 m nữ với thành tích 23 giây 14, ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên tham dự. Thành tích này phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm của Vũ Thị Hương (23 giây 27).
21:30 13/12/2025
SEA Games 33
Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng tỏ vị thế ở nội dung 5.000 m nữ khi giành HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn đàn em Lê Thị Tuyết về nhì.
16:35 13/12/2025
SEA Games 33
Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh và U22 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U22 Philippines, toàn đội cũng đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết vào lúc 15h30 ngày 15/12.
12:52 12/12/2025
SEA Games 33
Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.