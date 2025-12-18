54 phút trước
23:45 18/12/2025
SEA Games 33
2.4K
Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.
2 giờ trước
22:42 18/12/2025
SEA Games 33
4.7K
Tối 18/12, U22 Việt Nam trải qua trận đấu đầy cảm xúc và giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan để giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
2 giờ trước
22:55 18/12/2025
SEA Games 33
3.3K
Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.
3 giờ trước
21:25 18/12/2025
SEA Games 33
6.7K
Tối 18/12, tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0 để lần đầu tiên vô địch SEA Games.
6 giờ trước
18:45 18/12/2025
SEA Games 33
14.4K
Khoảng 18h, HLV Kiatisak bất ngờ xuất hiện tại trung tâm báo chí sân Rajamangala, tạo nên không khí thân thiện trước giờ diễn ra trận chung kết SEA Games 33.
17:24 17/12/2025
17:24 17/12/2025
Thể thao
2.1K
Sau cú đúp vô địch sáng 17/12, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m, và 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ.
20:40 15/12/2025
20:40 15/12/2025
SEA Games 33
8.2K
Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.
15:18 15/12/2025
15:18 15/12/2025
SEA Games 33
16.6K
Chiều 15/12, U22 Việt Nam có cuộc chạn trán với Philippines tại bán kết SEA Games 33. Rất đông cổ động viên có mặt từ sớm ở Rajamangala để tiếp lửa cho các cầu thủ.
16:44 14/12/2025
16:44 14/12/2025
SEA Games 33
14.2K
Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.
14:57 14/12/2025
14:57 14/12/2025
SEA Games 33
3.9K
Với sự xuất sắc của Thanh Thuý và các đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-0 ở bán kết và tiến vào chơi trận chung kết SEA Games 33.