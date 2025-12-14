10 giờ trước
06:23 14/12/2025
SEA Games 33
Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.
06:22 14/12/2025
SEA Games 33
Lê Thị Cẩm Tú xuất sắc giành HCB ở nội dung 200 m nữ với thành tích 23 giây 14, ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên tham dự. Thành tích này phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm của Vũ Thị Hương (23 giây 27).
21:30 13/12/2025
SEA Games 33
Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục chứng tỏ vị thế ở nội dung 5.000 m nữ khi giành HCV với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn đàn em Lê Thị Tuyết về nhì.
16:35 13/12/2025
SEA Games 33
Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh và U22 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U22 Philippines, toàn đội cũng đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết vào lúc 15h30 ngày 15/12.
12:52 12/12/2025
SEA Games 33
Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.
21:09 11/12/2025
SEA Games 33
HLV Nafuzi Zain tiếc khi Malaysia đã không chơi tốt ở hiệp 1 và để thua U22 Việt Nam, đánh mất ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33.
18:44 11/12/2025
Thể thao
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
11:05 10/12/2025
SEA Games 33
Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích của tuyển ju-jitsu cho biết vì sợ ma nên quyết định mang hình ảnh "cương thi" lên biểu diễn.
10:48 10/12/2025
SEA Games 33
Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.
09:49 9/12/2025
SEA Games 33
Tối 8/12, U22 Indonesia để thua U22 Philippines với tỷ số 0-1 thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm.