Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh và U22 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U22 Philippines, toàn đội cũng đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết vào lúc 15h30 ngày 15/12.