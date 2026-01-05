Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Salah toa sang voi cu sut panelka hinh anh

Salah tỏa sáng với cú sút panelka

05:34 27/12/2025 05:34 27/12/2025 Thể thao 13.7K

Rạng sáng 27/12, Mohamed Salah giúp Ai Cập trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội CAN Cup 2025 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi.

Pha kien tao dang cap cua Ronaldo hinh anh

Pha kiến tạo đẳng cấp của Ronaldo

20:18 25/12/2025 20:18 25/12/2025 Thể thao 13.9K

Hôm 24/12, Cristiano Ronaldo thực hiện pha kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr trước Al Zawraa ở vòng bảng AFC Champions League Two.

Sieu pham mo man CAN Cup 2025 hinh anh

Siêu phẩm mở màn CAN Cup 2025

08:40 22/12/2025 08:40 22/12/2025 Thể thao 10.7K

Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.

Onana lai hoa tro he hinh anh

Onana lại hóa trò hề

14:22 17/12/2025 14:22 17/12/2025 Thể thao 5.1K

Hôm 15/12, Andre Onana có màn trình diễn thảm họa trong trận hòa 3-3 Trabzonspor với Besiktas thuộc vòng 16 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

