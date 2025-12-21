06:45 19/12/2025
Thể thao
46.9K
Đêm 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng đầy cảm xúc tại Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan và giành tấm HCV SEA Games 33. Bóng đá nam Việt Nam khép lại năm 2025 như mơ với cú hat-trick vô địch khu vực ở cấp đội tuyển, U23 và U22.
06:44 19/12/2025
Thể thao
6.3K
Trung vệ Phạm Lý Đức tiết lộ, trong giờ giải lao HLV Kim Sang-sik động viên tinh thần của các cầu thủ. "Thái Lan ghi được 2 bàn trong một hiệp thì U22 Việt Nam cũng có thể làm được tương tự", HLV Kim Sang-sik trấn an.
23:45 18/12/2025
SEA Games 33
24.3K
Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.
23:09 18/12/2025
SEA Games 33
8.2K
Tối 18/12, 'hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng trực tiếp và đến giờ vẫn còn run.
22:55 18/12/2025
SEA Games 33
62.9K
Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.
22:42 18/12/2025
SEA Games 33
26.3K
Tối 18/12, U22 Việt Nam trải qua trận đấu đầy cảm xúc và giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan để giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
21:25 18/12/2025
SEA Games 33
11.5K
Tối 18/12, tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0 để lần đầu tiên vô địch SEA Games.
18:45 18/12/2025
SEA Games 33
27.1K
Khoảng 18h, HLV Kiatisak bất ngờ xuất hiện tại trung tâm báo chí sân Rajamangala, tạo nên không khí thân thiện trước giờ diễn ra trận chung kết SEA Games 33.
18:17 18/12/2025
Thể thao
1.2K
Từ 17h, rất đông cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Rajamangala để tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan.
06:27 18/12/2025
Thể thao
57.1K
Khuya 17/12, Huỳnh Như úp mở khả năng không còn cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự kỳ SEA Games tiếp theo sau thất bại trước Philippines ở trận chung kết trên đất Thái Lan.