Siêu phẩm của Amad Diallo
Rạng sáng 29/12, Amad Diallo ghi bàn thắng đẹp mắt khi Bờ Biển Ngà hòa Cameroon với tỷ số 1-1 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai cúp châu Phi (CAN Cup) 2025 tại sân Stade de Marrakech.
Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.
Rạng sáng 27/12, Mohamed Salah giúp Ai Cập trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội CAN Cup 2025 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi.
Tiền vệ Thái Thị Thảo bị lật cổ chân và phải rời sân sau 15 phút khởi động, trong buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tối 4/12.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khiến người hâm mộ thích thú khi ghi lại cuộc trò chuyện giữa cậu con trai Duy Minh (bé Ú) với tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh ra sân tập với đôi giày gợi nhớ về chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.
Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.
Sau trận thắng 2-0 của CAHN trước PVF-CAND thuộc vòng 9 V.League tối 31/10, trung vệ Trần Đình Trọng đưa con trai Luffy xuống sân chia vui cùng các đồng đội.
Trần Thị Duyên là tuyển thủ hiếm hoi của bóng đá nữ Việt Nam vừa mạnh mẽ trên sân cỏ, vừa cuốn hút người hâm mộ bởi vẻ duyên dáng và ngoại hình nổi bật.
Bức tranh chân dung khổ lớn với dòng thông điệp "Không tranh bóng của Quang Vinh, chỉ tranh áo của Quang Vinh" khiến hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chỉ biết cười trừ vì ngại ngùng.
Sau khi nhận thấy sự xuất hiện của bạn gái (MC Mù Tạt) trên khán đài sân Hàng Đẫy, tiền vệ Đức Huy của CA TP.HCM đã chạy lại và ân cần chăm sóc.