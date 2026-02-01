46 phút trước
23:41 1/2/2026
Thể thao
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.
46 phút trước
23:40 1/2/2026
Thể thao
Sau trận thua 2-3 trước CAHN tối 1/2, ban huấn luyện của Ninh Bình lao vào sân phản ứng với trọng tài vì những quyết định gây bất lợi cho đội nhà.
5 giờ trước
19:27 1/2/2026
Thể thao
4.7K
Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....
17 giờ trước
07:30 1/2/2026
Thể thao
4.9K
Rạng sáng 1/2, Liverpool đè bẹp Newcastle United với tỷ số 4-1 thuộc vòng 24 Premier League.
17 giờ trước
07:34 1/2/2026
Thể thao
2.8K
Rạng sáng 1/2, Chelsea ngược dòng thắng West Ham 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.
19 giờ trước
05:09 1/2/2026
Thể thao
2.4K
Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.
06:48 30/1/2026
06:48 30/1/2026
Thể thao
34.8K
Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.
11:39 29/1/2026
11:39 29/1/2026
Thể thao
3.8K
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với HLV Văn Sỹ Sơn sau lùm xùm bên lề sân cỏ khi anh còn khoác áo CLB Quảng Nam.
10:59 29/1/2026
10:59 29/1/2026
Thể thao
31.9K
Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.
09:59 29/1/2026
09:59 29/1/2026
Thể thao
42.9K
Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.