Thủ môn ghi bàn phút cuối ở giải Saudi Arabia
Tại vòng 21 giải Hạng nhất Saudi Arabia, thủ môn của Al Tai, Abdulrahman Dagriri có pha lập công ngoạn mục mang về trận hòa 2-2 cho đội nhà trước Al Raed ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Trong chiến thắng thuyết phục 3-1 của Fenerbahçe trước Gençlerbirliği tại vòng 21 Süper Lig ngày 10/2, Marco Asensio có pha giật gót kiến tạo để Aktürkoğlu nâng tỷ số lên 2-0.
Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.
Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.
Sau trận thua 2-3 trước CAHN tối 1/2, ban huấn luyện của Ninh Bình lao vào sân phản ứng với trọng tài vì những quyết định gây bất lợi cho đội nhà.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với HLV Văn Sỹ Sơn sau lùm xùm bên lề sân cỏ khi anh còn khoác áo CLB Quảng Nam.
Thủ môn của Al Shamal SC, Oumar Barry, có pha bóng phản lưới khiến đội nhà thua Al Shahaniya 0-1 ở những phút cuối tại giải Qatar Stars Cup hôm 27/1.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được "săn đón" nhất khi cùng U23 Việt Nam trở về sau U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 3/1, thủ môn Abdulrahman Al-Sanbi của Al Ahli để lọt lưới khó hiểu trong chiến thắng 3-2 của chủ nhà Al Ahli trước Al Nassr ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia.
Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo