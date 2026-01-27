Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CDV Senegal danh nhau voi canh sat hinh anh

CĐV Senegal đánh nhau với cảnh sát

06:35 19/1/2026 06:35 19/1/2026 Thể thao 1.6K

Người hâm mộ tuyển Senegal tràn xuống đường biên và ẩu đả với lực lượng an ninh, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.

U23 Nhat Ban qua manh hinh anh

U23 Nhật Bản quá mạnh

06:11 11/1/2026 06:11 11/1/2026 Thể thao 10.7K

Tối 10/1, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 3-0 trước U23 UAE ở bảng B.

