Highlights MU 3-2 Fulham
Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.
Aston Villa gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân nhà trước Brentford ở vòng 24 Premier League hôm 1/2.
Dù dẫn trước hai bàn, Man City vẫn bị Tottenham cầm hòa 2-2 ở trận đấu tại vòng 24 Premier League rạng sáng 2/2.
Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.
Sau trận thua 2-3 trước CAHN tối 1/2, ban huấn luyện của Ninh Bình lao vào sân phản ứng với trọng tài vì những quyết định gây bất lợi cho đội nhà.
Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....
Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.
Rạng sáng 1/2, Liverpool đè bẹp Newcastle United với tỷ số 4-1 thuộc vòng 24 Premier League.
Rạng sáng 1/2, Chelsea ngược dòng thắng West Ham 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.
Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.