Hành động lạ lùng của Ronaldo
Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.
Từ sân tập Parc des Princes, phóng viên Znews chứng kiến sự tập trung cao độ của PSG trước trận cầu mang tính sinh tử với Newcastle tại Champions League.
Đêm 25/1, Chelsea dễ dàng hạ Crystal Palace 3-1 thuộc vòng 23 Premier League.
Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.
Liverpool gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân ở Bournemouth ở vòng 23 Premier League rạng sáng 25/1.
Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.
Tân binh Antoine Semenyo tiếp tục tỏa sáng giúp Man City có thắng lợi 2-0 trước Wolves ở vòng 23 Premier League hôm 24/1.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được "săn đón" nhất khi cùng U23 Việt Nam trở về sau U23 châu Á 2026.
Tiền đạo 16 tuổi Joao Henrique của CLB Sport Recife gây sốt khi thực hiện cú Panenka hoàn hảo về mặt toán học tại giải trẻ Copinha 2026.
Ông Nguyễn Xuân Huy và bà Chu Thị Ngọc đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đến với bóng đá của cậu con trai Nguyễn Xuân Bắc.
Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.