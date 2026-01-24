Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc
Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.
Ông Nguyễn Xuân Huy và bà Chu Thị Ngọc đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đến với bóng đá của cậu con trai Nguyễn Xuân Bắc.
Đêm 20/1, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng nhận sự đồng hành và tự hào, bởi các cầu thủ trải qua một hành trình giàu cảm xúc và đáng nhớ tại U23 châu Á.
Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.
Tối 20/1, U23 Nhật Bản hạ U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.
Tiền vệ Brahim Diaz của Morocco sút hỏng 11 m, khiến đội nhà chịu thất bại 0-1 trước Senegal ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.
Người hâm mộ tuyển Senegal tràn xuống đường biên và ẩu đả với lực lượng an ninh, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.
Rạng sáng 18/1, U23 Hàn Quốc đánh bại Australia 2-1 để giành vé vào bán kết giải châu Á gặp Nhật Bản.
Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.
Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.