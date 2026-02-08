Highlights Wolves 1-3 Chelsea
Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League
Đêm 7/2, Arsenal dễ dàng đả bại Sunderland với tỷ số 3-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.
Rạng sáng 7/2, Leeds United vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League.
Hôm 3/2, Marco Asensio ghi bàn đẹp mắt giúp Fenerbahce hạ Kocaelispor với tỷ số 2-0 thuộc vòng 20 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ trong vài giây ngẫu hứng, Yuji Nishida khiến cả khán đài bật cười và mạng xã hội dậy sóng khi biến một lời xin lỗi thành khoảnh khắc văn hóa đầy tinh tế của thể thao Nhật Bản.
Dù dẫn trước hai bàn, Man City vẫn bị Tottenham cầm hòa 2-2 ở trận đấu tại vòng 24 Premier League rạng sáng 2/2.
Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.
Aston Villa gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân nhà trước Brentford ở vòng 24 Premier League hôm 1/2.
Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.