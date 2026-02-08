Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Văn Hậu đi lại bình thường sau khi rời sân bằng cáng

23:41 1/2/2026 23:41 1/2/2026 Thể thao 3.8K

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.

Hàng Đẫy 'vỡ sân' vì hiệu ứng U23 Việt Nam

19:27 1/2/2026 19:27 1/2/2026 Thể thao 13.3K

Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....

Highlights Leeds 0-4 Arsenal

05:09 1/2/2026 05:09 1/2/2026 Thể thao 7.4K

Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.

Hành động lạ lùng của Ronaldo

12:20 27/1/2026 12:20 27/1/2026 Thể thao 62.3K

Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.

Highlights Man City 2-0 Wolves

06:04 25/1/2026 06:04 25/1/2026 Thể thao 5.3K

Tân binh Antoine Semenyo tiếp tục tỏa sáng giúp Man City có thắng lợi 2-0 trước Wolves ở vòng 23 Premier League hôm 24/1.

Cú đá Panenka gây sốt

18:13 24/1/2026 18:13 24/1/2026 Thể thao 3.9K

Tiền đạo 16 tuổi Joao Henrique của CLB Sport Recife gây sốt khi thực hiện cú Panenka hoàn hảo về mặt toán học tại giải trẻ Copinha 2026.

Mẹ tuyển thủ U23 Việt Nam: 'Thua không sao cả'

01:27 21/1/2026 01:27 21/1/2026 Thể thao 9.7K

Đêm 20/1, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng nhận sự đồng hành và tự hào, bởi các cầu thủ trải qua một hành trình giàu cảm xúc và đáng nhớ tại U23 châu Á.

CĐV Senegal đánh nhau với cảnh sát

06:35 19/1/2026 06:35 19/1/2026 Thể thao 1.6K

Người hâm mộ tuyển Senegal tràn xuống đường biên và ẩu đả với lực lượng an ninh, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.

