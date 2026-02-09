CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo
Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.
Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.
Rạng sáng 7/2, Leeds United vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League.
Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League
Đêm 7/2, Arsenal dễ dàng đả bại Sunderland với tỷ số 3-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.
Rạng sáng 8/2, Newcastle United thua ngược 2-3 trước Brentford thuộc vòng 25 Premier League.
Đêm 7/2, Aston Villa gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Bournemouth thuộc vòng 25 Premier League.
Hôm 3/2, Marco Asensio ghi bàn đẹp mắt giúp Fenerbahce hạ Kocaelispor với tỷ số 2-0 thuộc vòng 20 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ trong vài giây ngẫu hứng, Yuji Nishida khiến cả khán đài bật cười và mạng xã hội dậy sóng khi biến một lời xin lỗi thành khoảnh khắc văn hóa đầy tinh tế của thể thao Nhật Bản.