Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

U23 Nhat Ban qua manh hinh anh

U23 Nhật Bản quá mạnh

06:11 11/1/2026 06:11 11/1/2026 Thể thao 10.7K

Tối 10/1, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 3-0 trước U23 UAE ở bảng B.

Tran hoa cua U23 Han Quoc hinh anh

Trận hòa của U23 Hàn Quốc

08:36 8/1/2026 08:36 8/1/2026 Thể thao 4.6K

Tối 7/1, kết quả hòa 0-0 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran khiến cục diện bảng C VCK U23 châu Á trở nên khó lường ngay từ lượt mở màn.

Ronaldo xu ly loi kho hieu hinh anh

Ronaldo xử lý lỗi khó hiểu

06:09 3/1/2026 06:09 3/1/2026 Thể thao 16.5K

Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý