Me tuyen thu U23 Viet Nam: 'Thua khong sao ca' hinh anh

Mẹ tuyển thủ U23 Việt Nam: 'Thua không sao cả'

01:27 21/1/2026 01:27 21/1/2026 Thể thao 4.3K

Đêm 20/1, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng nhận sự đồng hành và tự hào, bởi các cầu thủ trải qua một hành trình giàu cảm xúc và đáng nhớ tại U23 châu Á.

CDV Senegal danh nhau voi canh sat hinh anh

CĐV Senegal đánh nhau với cảnh sát

06:35 19/1/2026 06:35 19/1/2026 Thể thao 1.6K

Người hâm mộ tuyển Senegal tràn xuống đường biên và ẩu đả với lực lượng an ninh, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.

U23 Nhat Ban qua manh hinh anh

U23 Nhật Bản quá mạnh

06:11 11/1/2026 06:11 11/1/2026 Thể thao 10.7K

Tối 10/1, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 3-0 trước U23 UAE ở bảng B.

