Highlights Arsenal 2-3 Manchester United
Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.
Đêm 25/1, Chelsea dễ dàng hạ Crystal Palace 3-1 thuộc vòng 23 Premier League.
Ông Nguyễn Xuân Huy và bà Chu Thị Ngọc đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đến với bóng đá của cậu con trai Nguyễn Xuân Bắc.
Tiền đạo 16 tuổi Joao Henrique của CLB Sport Recife gây sốt khi thực hiện cú Panenka hoàn hảo về mặt toán học tại giải trẻ Copinha 2026.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được "săn đón" nhất khi cùng U23 Việt Nam trở về sau U23 châu Á 2026.
Tân binh Antoine Semenyo tiếp tục tỏa sáng giúp Man City có thắng lợi 2-0 trước Wolves ở vòng 23 Premier League hôm 24/1.
Liverpool gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân ở Bournemouth ở vòng 23 Premier League rạng sáng 25/1.
Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.
Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.
Đêm 20/1, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng nhận sự đồng hành và tự hào, bởi các cầu thủ trải qua một hành trình giàu cảm xúc và đáng nhớ tại U23 châu Á.
Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.