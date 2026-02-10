Carrick phát huy hết khả năng của Dalot như thế nào
Dưới tay Carrick, Dalot không còn là hậu vệ biên đơn thuần mà trở thành mắt xích chiến thuật giúp MU thoát pressing và mở chiều sâu tấn công.
Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.
Tại vòng 21 giải Hạng nhất Saudi Arabia, thủ môn của Al Tai, Abdulrahman Dagriri có pha lập công ngoạn mục mang về trận hòa 2-2 cho đội nhà trước Al Raed ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.
Đêm 7/2, Aston Villa gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Bournemouth thuộc vòng 25 Premier League.
Rạng sáng 8/2, Newcastle United thua ngược 2-3 trước Brentford thuộc vòng 25 Premier League.
Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.
Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League
Đêm 7/2, Arsenal dễ dàng đả bại Sunderland với tỷ số 3-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.
Rạng sáng 7/2, Leeds United vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League.