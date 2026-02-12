Màn lội ngược dòng không tưởng tại Premier League
Rạng sáng 12/2, Burnley, CLB đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" đánh bại chủ nhà Crystal Palace 3-2 dù bị dẫn trước 2-0.
Rạng sáng 12/2, Man City dễ dàng đè bẹp Fulham 3-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Rạng sáng 12/2, Aston Villa vượt qua Brighton với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.
Tại vòng 21 giải Hạng nhất Saudi Arabia, thủ môn của Al Tai, Abdulrahman Dagriri có pha lập công ngoạn mục mang về trận hòa 2-2 cho đội nhà trước Al Raed ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Dưới tay Carrick, Dalot không còn là hậu vệ biên đơn thuần mà trở thành mắt xích chiến thuật giúp MU thoát pressing và mở chiều sâu tấn công.
Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.
Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.
Chelsea gây thất vọng khi dẫn trước 2 bàn nhưng để Leeds United cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.
Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic của Napoli gây sốt khi thực hiện quả sút phạt đền như trái phá trong trận thua trước Como trên chấm luân lưu ở bán kết Coppa Italia hôm 11/2.